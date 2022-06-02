Її Величність королева: як змінювався стиль Єлизавети II за 70 років її царювання

Її Величність королева: як змінювався стиль Єлизавети II за 70 років її царювання

У Великій Британії розпочинаються святкування на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II. Монархиня завжди любила виділятися з натовпу і полюбляла носити яскраве вбрання. Згадуємо сьогодні її цікаві образи різних років.

Ви вже знаєте, що протягом багатьох років вбрання та образи для Її Величності підбирає її персональна стилістка Анджела Келлі. Віднедавна жінка переїхала жити до Віндзорського замку і, кажуть, живе по сусідству з Її Величністю.

Королева Єлизавета II, портретне фото, представлене до ювілею / Фото: Getty Images

2 червня 1953 року відбулася коронація королеви Єлизавети II. На початку свого правління у Єлизавети навряд чи був стиліст, але вбрання їй підбирали не менш яскраві, ніж зараз. Невістка королеви Софі Вессекська якось розповіла журналістам, що монархиня надає перевагу яскравим кольорам через те, щоб бути більш помітною в натовпі. І в неї це чудово виходить.

Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Getty Images

В юні роки королева часто одягала на урочисті прийоми та церемонії сукні з пишними подолами.

Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

В день заручин із принцом Філіпом принцеса з'явилася перед камерами ось у такій скромній сукні з бантами і гарним кучерявим укладанням. До речі, такому укладанню Єлизавета не зраджує вже багато років. Змінився лише колір її волосся.

Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

У старшому віці королева так само полюбляла яскраві сукні і носила безліч прикрас із сімейної скарбниці.

Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Але улюбленими прикрасами, як і раніше, залишалися перли.

Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II, принцеса Діана, королева мати Єлизавета, принц Чарльз та принцеса Маргарет / Фото: Getty Images

Незмінним в образах монархині були і тіари. Про них ми підготували цілу статтю. Там же розповідаємо і про улюблені королевою прикраси.

Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Білі рукавички – ще один обов'язковий аксесуар, який королева носить дуже часто і сьогодні.

Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

А от від хутра монархиня давно відмовилася. Тепер у леопардовій шубі, як на цьому знімку, її вже не побачиш.

Королева Єлизавета II, Елізабет Тейлор та Жаклін Кеннеді / Фото: Getty Images

Звичайно, варто згадати любов Її Величності до коней. На Віндзорське кінне шоу вона завжди приїжджала у простіших аутфітах. Улюблених спідницях у шотландську клітку, сорочках, кардиганах. А з віком до її образів стали додавати плащі та хустки.

Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II на кінному шоу у Віндзорі у 2022 році / Фото: Getty Images

Словом, за 70 років свого правління (докладніше про те, як королева зійшла на престол читайте тут ) Її Величність королева залишалася відданою не лише своїм підданим, а й образам. А вміння з гордістю нести корону в розкішному вечірньому туалеті у монархині точно не відібрати.

Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II у 2022 році / Фото: Associated Press

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