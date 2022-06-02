Її Величність королева: як змінювався стиль Єлизавети II за 70 років її царювання

У Великій Британії розпочинаються святкування на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II. Монархиня завжди любила виділятися з натовпу і полюбляла носити яскраве вбрання. Згадуємо сьогодні її цікаві образи різних років.
Ви вже знаєте, що протягом багатьох років вбрання та образи для Її Величності підбирає її персональна стилістка Анджела Келлі. Віднедавна жінка переїхала жити до Віндзорського замку і, кажуть, живе по сусідству з Її Величністю.
2 червня 1953 року відбулася коронація королеви Єлизавети II. На початку свого правління у Єлизавети навряд чи був стиліст, але вбрання їй підбирали не менш яскраві, ніж зараз. Невістка королеви Софі Вессекська якось розповіла журналістам, що монархиня надає перевагу яскравим кольорам через те, щоб бути більш помітною в натовпі. І в неї це чудово виходить.
В юні роки королева часто одягала на урочисті прийоми та церемонії сукні з пишними подолами.
В день заручин із принцом Філіпом принцеса з'явилася перед камерами ось у такій скромній сукні з бантами і гарним кучерявим укладанням. До речі, такому укладанню Єлизавета не зраджує вже багато років. Змінився лише колір її волосся.
У старшому віці королева так само полюбляла яскраві сукні і носила безліч прикрас із сімейної скарбниці.
Але улюбленими прикрасами, як і раніше, залишалися перли.
Незмінним в образах монархині були і тіари. Про них ми підготували цілу статтю. Там же розповідаємо і про улюблені королевою прикраси.
Білі рукавички – ще один обов'язковий аксесуар, який королева носить дуже часто і сьогодні.
А от від хутра монархиня давно відмовилася. Тепер у леопардовій шубі, як на цьому знімку, її вже не побачиш.
Звичайно, варто згадати любов Її Величності до коней. На Віндзорське кінне шоу вона завжди приїжджала у простіших аутфітах. Улюблених спідницях у шотландську клітку, сорочках, кардиганах. А з віком до її образів стали додавати плащі та хустки.
Словом, за 70 років свого правління (докладніше про те, як королева зійшла на престол читайте тут ) Її Величність королева залишалася відданою не лише своїм підданим, а й образам. А вміння з гордістю нести корону в розкішному вечірньому туалеті у монархині точно не відібрати.
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