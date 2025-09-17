Її волосся розкішне: принцеса Кейт захопила публіку новою гарною зачіскою

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Кейт приїхала на прощання до Вестмінстерського собору в Лондоні разом із чоловіком принцом Вільямом.

Принцеса Кейт і принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Уельська була одягнена в чорне пальто з бантом від Catherine Walker, капелюх з вуаллю і бантом позаду Jane Taylor London, перлинні сережки і перлинний чокер на шиї, що раніше належав покійній королеві Єлизаветі II.

Королева Єлизавета II в цьому самому чокері / © Associated Press

В руках Кейт була сумка Chanel на короткій ручці.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Ми також звернули увагу на її зачіску. Довгі світлі локони принцеса Уельська розпустила і уклала гарними хвилями, а частина її волосся була заколота шпилькою, яку прикривав капелюх. Принцеса мала чудовий вигляд.

Принцеса Кейт / © Getty Images

До речі, намисто, яке цього дня носила Кетрін давно стало її улюбленим аксесуаром на королівському похороні. Його Кейт одягала на прощання з принцом Філіппом 2021 року, а також з королевою Єлизаветою II 2022 року. Вважається, що перли — одна з небагатьох прикрас, яку можна носити в жалобу.