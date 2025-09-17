ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
1 хв

Її волосся розкішне: принцеса Кейт захопила публіку новою гарною зачіскою

Принцеса Уельська Кейт учора на похороні герцогині Кентської Кетрін знову викликала фурор своєю зачіскою.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Кейт приїхала на прощання до Вестмінстерського собору в Лондоні разом із чоловіком принцом Вільямом.

Принцеса Кейт і принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Кейт і принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Уельська була одягнена в чорне пальто з бантом від Catherine Walker, капелюх з вуаллю і бантом позаду Jane Taylor London, перлинні сережки і перлинний чокер на шиї, що раніше належав покійній королеві Єлизаветі II.

Королева Єлизавета II в цьому самому чокері / © Associated Press

Королева Єлизавета II в цьому самому чокері / © Associated Press

В руках Кейт була сумка Chanel на короткій ручці.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Ми також звернули увагу на її зачіску. Довгі світлі локони принцеса Уельська розпустила і уклала гарними хвилями, а частина її волосся була заколота шпилькою, яку прикривав капелюх. Принцеса мала чудовий вигляд.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

До речі, намисто, яке цього дня носила Кетрін давно стало її улюбленим аксесуаром на королівському похороні. Його Кейт одягала на прощання з принцом Філіппом 2021 року, а також з королевою Єлизаветою II 2022 року. Вважається, що перли — одна з небагатьох прикрас, яку можна носити в жалобу.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie