Її волосся розкішне: принцеса Кейт захопила публіку новою гарною зачіскою
Принцеса Уельська Кейт учора на похороні герцогині Кентської Кетрін знову викликала фурор своєю зачіскою.
Кейт приїхала на прощання до Вестмінстерського собору в Лондоні разом із чоловіком принцом Вільямом.
Принцеса Уельська була одягнена в чорне пальто з бантом від Catherine Walker, капелюх з вуаллю і бантом позаду Jane Taylor London, перлинні сережки і перлинний чокер на шиї, що раніше належав покійній королеві Єлизаветі II.
В руках Кейт була сумка Chanel на короткій ручці.
Ми також звернули увагу на її зачіску. Довгі світлі локони принцеса Уельська розпустила і уклала гарними хвилями, а частина її волосся була заколота шпилькою, яку прикривав капелюх. Принцеса мала чудовий вигляд.
До речі, намисто, яке цього дня носила Кетрін давно стало її улюбленим аксесуаром на королівському похороні. Його Кейт одягала на прощання з принцом Філіппом 2021 року, а також з королевою Єлизаветою II 2022 року. Вважається, що перли — одна з небагатьох прикрас, яку можна носити в жалобу.