Її зачіска має розкішний вигляд: принцеса Кейт приїхала з Вільямом до Північної Ірландії

Кейт та Вільям Уельські / © Getty Images

Коледж навчає всіх співробітників NIFRS та надає молодим людям Північної Ірландії можливість пройти навчання та стати наступним поколінням пожежників.

Приземлившись у графстві Тірон у вівторок вранці, Кейт і Вільям спостерігали за тим, як рятувальники відпрацьовували дії з порятунку постраждалого з бурхливої річки, а також відвідали складське приміщення, де інші команди відпрацьовували рятувальні роботи на висоті з використанням мотузки та сходів, а також випробовували дихальні апарати.

Принцеса Кейт була у темно-зеленому пальті Alexander McQueen з накладними кишенями на грудях та високих замшевих чоботях на підборах. У неї на обличчі був лаконічний макіяж, у вухах сережки і на пальці заручальна каблучка. Зачіска Кетрін мала бездоганний вигляд, довге світле волосся було накручене локонами — нова улюблена зачіска принцеси, яку вона, схоже, зовсім не збирається міняти.

Раніше, нагадаємо, Кейт розкритикували, коли вона вперше з’явилася на публіці з оновленим кольором волосся. За неї навіть публічно заступився колишній перукар принцеси Діани.

Принц Вільям сьогодні теж мав гарний вигляд. Майбутній король був у піджаку коричневого відтінку, блакитній сорочці та синіх штанях, одягнув тонку краватку та коричневі замшеві черевики.