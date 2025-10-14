- Дата публікації
Категорія
Суспільство
Її зачіска має розкішний вигляд: принцеса Кейт приїхала з Вільямом до Північної Ірландії
Кейт та Вільям Уельські відвідали пожежно-рятувальну службу Північної Ірландії в Кукстауні.
Коледж навчає всіх співробітників NIFRS та надає молодим людям Північної Ірландії можливість пройти навчання та стати наступним поколінням пожежників.
Приземлившись у графстві Тірон у вівторок вранці, Кейт і Вільям спостерігали за тим, як рятувальники відпрацьовували дії з порятунку постраждалого з бурхливої річки, а також відвідали складське приміщення, де інші команди відпрацьовували рятувальні роботи на висоті з використанням мотузки та сходів, а також випробовували дихальні апарати.
Принцеса Кейт була у темно-зеленому пальті Alexander McQueen з накладними кишенями на грудях та високих замшевих чоботях на підборах. У неї на обличчі був лаконічний макіяж, у вухах сережки і на пальці заручальна каблучка. Зачіска Кетрін мала бездоганний вигляд, довге світле волосся було накручене локонами — нова улюблена зачіска принцеси, яку вона, схоже, зовсім не збирається міняти.
Раніше, нагадаємо, Кейт розкритикували, коли вона вперше з’явилася на публіці з оновленим кольором волосся. За неї навіть публічно заступився колишній перукар принцеси Діани.
Принц Вільям сьогодні теж мав гарний вигляд. Майбутній король був у піджаку коричневого відтінку, блакитній сорочці та синіх штанях, одягнув тонку краватку та коричневі замшеві черевики.