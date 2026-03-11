- Дата публікації
Її здоров’я погіршується: королівський палац зробив тривожний прогноз щодо норвезької принцеси Метте-Маріт
Норвезький палац поділився оновленою інформацією про стан здоров’я кронпринцеси Метте-Маріт у рамках обстеження щодо можливості трансплантації легень.
Кронпринцеса не брала участі в жодних заходах від 28 січня, і королівський дім Норвегії наголосив, що здоров’я Метте-Маріт залишається нестабільним, оскільки її хронічне захворювання легень прогресує.
Дружина кронпринца Гокона — майбутнього короля Норвегії — страждає на важкий хронічний легеневий фіброз — захворювання, за якого легенева тканина заміщується сполучною (рубцевою), що ускладнює функціонування легень.
Менеджерка зі зв’язків із громадськістю палацу Гурі Варпе повідомила телеканалу TV2 новини про здоров’я Метте-Маріт:
«Як відомо, у спадкової принцеси хронічне захворювання — легеневий фіброз. Як ми повідомляли у грудні, останнім часом спостерігається відверте погіршення стану здоров’я принцеси, і почалася підготовка до обстеження щодо можливості пересадження легень. Кронпринцесі все частіше потрібні індивідуальні тренування, відпочинок та відновлення, і її офіційна програма адаптована до стану її здоров’я».
Представники королівської родини Норвегії підтвердили цю інформацію у відповідь на запит видання People.
Крім проблем зі здоров’ям, головного болю принцесі додає й суд, який триває над її старшим сином Маріусом Хойбі, якого звинувачують у сексуальному насильстві та багатьох інших злочинах. Також норвежці обурені тим, що принцеса дистанціювалася від зв’язку з покійним педофілом Джеффрі Епштейном, зробивши лише кілька публічних заяв і більше не коментуючи цю ситуацію.
Нагадаємо, шведська принцеса Софія вчинила навпаки, давши публічний коментар пресі про свій зв’язок з Епштейном і тим самим отримавши схвалення шведського суспільства.