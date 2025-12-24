ТСН у соціальних мережах

342
Її знову критикують: Меган Маркл осоромилася на кухні, але не помітила цього

Герцогиня Сассекська опублікувала відео у своєму блогу, кадри якого, з огляду на все, було взято із запису різдвяного відео її шоу «З любов’ю, Меган».

Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган зазнала різкої критики з боку шанувальників в Інтернеті після того, як у своєму останньому відео вона знову торкалася їжі голими руками.

На відео видно, як Меган нарізає продукти, замішує тісто і тримає масло голими руками, а також відкриває пляшку ігристого вина. Її підписники були обурені тим, як герцогиня поводиться із сирою їжею.

«Знову ці каблучки та їжа! Фу, яка гидота!! Знімайте свої бісові каблучки, коли готуєте!!» — написав один із них. «Найбільше мене обурює ось це. Вона не хоче одягати рукавички — гаразд. Але вона не знімає прикраси, і її волосся бовтається на всі боки», — написав інший. А третій додав: «І зберіть волосся в пучок!»

На початку осені користувачі Мережі прозвали Меган «герцогинею-сальмонелою», коли вона поділилася відео, на якому готує індичку голими руками, не знімаючи прикрас.

У цьому відео Меган також представила список із 16 своїх улюблених різдвяних пісень, які можна взяти на замітку на свята.

342
