Її зустрічали із хлібом та сіллю: принцеса Уельська відвідала Український громадський центр

Принцеса Уельська Кетрін відвідала сьогодні Український громадський центр Редінг, куди прибула, щоб зустрітися з переміщеними українськими сім'ями та дізнатися про підтримку, яку центр надає тим, хто прибуває до Великої Британії внаслідок війни, розв'язаної Росією в Україні.

40-річна принцеса одягнена у темно-синю сукню у принт polka dots від одного з її улюблених брендів LK Bennett з поясом на талії. Поверх сукні вона накинула пальто верблюжого кольору. Взута Кейт була в сині туфлі-човники із замші на підборах, а в руках тримала маленький чорний клатч.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

У вухах у принцеси були акуратні перлинні сережки, макіяж був денним, а волосся вона розпустила. У центрі принцесу Уельську зустрічали з хлібом і сіллю і Кетрін, мабуть, було дуже приємно.

Принц і принцеса Уельські від перших днів російського повномасштабного вторгнення до України підтримують нашу країну і публічно висловили слова підтримки.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Також Кетрін зустрічалася з першою леді Оленою Зеленською, коли вона приїжджала до Великої Британії у вересні на прощання з королевою Єлизаветою II.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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