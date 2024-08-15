Її звуть Ребека Гелберг: який вигляд має 20-річна дівчина Маріуса Хейбю, на яку хлопець скоїв напад

Ім'я старшого сина кронпринцеси Метте-Маріт — 27-річного Маріуса — зараз на слуху не тільки у норвезької, а й у європейської преси. Все через те, що хлопець опинився у дуже неприємній ситуації, підняв руку на свою 20-річну дівчину та визнав, що зробив це під час їхньої сварки у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Маріус Хейбю вже випустив публічну заяву, в якій визнав свою провину та перепросив свою кохану.

"Отже, моє кохання, мені дуже шкода. Цього ніколи не мало статися, і я беру на себе повну відповідальність за свої дії", — сказав Маріус.

Маріус Борг Хейбю — син кронпринцеси Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Ми знайшли Instagram його дівчини, щоб показати вам кілька фотографій та розповісти про неї детальніше. Її звуть Ребекка Гелберг. Перші чутки про те, що вони зустрічаються, з'явилися в грудні 2023 року. Маріус і Ребекка на той час їздили до Марокко. Норвезька газета Se og Hør писала, що Ребека працює в нічному клубі Осло, який часто відвідує Маріус. Говорять також, що після закінчення середньої школи вона вивчала маркетинг та технічне адміністрування, пише bild.de.

У Instagram Ребекка публікує багато фотографій з подорожей, а також видно, що вона захоплюється серфінгом, як і Маріус. Після інциденту, який стався, не відомо, чи продовжаться їхні стосунки. Дівчина коментарів пресі поки що не давала.

Читайте також: