Їздила до США не сама: королева Ранія поділилася теплим фото з дочкою

Королева Ранія нещодавно приїжджала з візитом до США.

У цій поїздці її супроводжувала молодша дочка принцеса Сальма. Фото з нею Ранія опублікувала у своєму блогу в Instagram, написавши:

"Родзинка моєї поїздки! Люблю проводити час із моєю Сальмою".

Її Величність виступила на Глобальній конференції Інституту Мілкена в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз, де з'явилася в укороченому кремовому жакеті від Jacquemus під яким був топ до тону, у штанах-кльош теж до тону і взула туфлі-човники на підборах від Dior.

Королева Ранія / Фото: Getty Images

Принцеса Сальма з'явилася на фото у чорній сорочці та у джинсовій спідниці від Chloe. У неї було розпущене волосся, а на обличчі був легкий макіяж. Позуючи з мамою-королевою для фото дівчина усміхалася.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що старший син Ранії – кронпринц Хусейн та його дружина принцеса Раджва скоро стануть батьками.

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