ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

Їздили в Мексику: який вигляд має вілла, де відпочивали принц Гаррі та його дружина Меган

Нещодавно Меган Маркл та принц Гаррі відсвяткували шестиріччя свого сина Арчі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Гаррі та Меган

Гаррі та Меган / © Instagram Меган Маркл

Меган поділилася в Instagram фотографією сина, зробленої на заході сонця, і шанувальники подумали, що фото було зроблено неподалік їхнього будинку в Монтесіто, де живе родина.

Але виявилося, що знімок зробили на відпочинку в Мексиці. Видання Daily Mail пише, що онук короля Чарльза дійсно дивився на море з вікон чудового маєтку Cuixmala в Халіско, з вілли Casa La Playa вартістю 5000 фунтів стерлінгів (6635 тисяч доларів) за ніч.

Принц Арчі / © Instagram Меган Маркл

Принц Арчі / © Instagram Меган Маркл

Приголомшливий маєток Cuixmala був побудований французько-британським мільярдером, фінансистом і політиком сером Джеймсом Голдсмітом 1989 року як приватний для нього та його родини. Cuixmala, що має два приватні пляжі, розташована в природному заповіднику площею понад 30 000 акрів. Вілла Casa La Playa з чотирма спальнями розташована на приватному пляжі.

Вілла Cuixmala

Вілла Cuixmala

Вілла Cuixmala

Вілла Cuixmala

Після смерті сера Джеймса 1997 року маєток перейшов у володіння його дочки від другої дружини Жинетт Лері Алікс Маркаччіні, яка згодом відкрила в ньому готель.

Вілла Cuixmala

Вілла Cuixmala

Меган не розповідала, коли вони із сім’єю їздили на відпочинок та інших фотографій у своєму блогу не постила.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie