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Їздили в Мексику: який вигляд має вілла, де відпочивали принц Гаррі та його дружина Меган
Нещодавно Меган Маркл та принц Гаррі відсвяткували шестиріччя свого сина Арчі.
Меган поділилася в Instagram фотографією сина, зробленої на заході сонця, і шанувальники подумали, що фото було зроблено неподалік їхнього будинку в Монтесіто, де живе родина.
Але виявилося, що знімок зробили на відпочинку в Мексиці. Видання Daily Mail пише, що онук короля Чарльза дійсно дивився на море з вікон чудового маєтку Cuixmala в Халіско, з вілли Casa La Playa вартістю 5000 фунтів стерлінгів (6635 тисяч доларів) за ніч.
Приголомшливий маєток Cuixmala був побудований французько-британським мільярдером, фінансистом і політиком сером Джеймсом Голдсмітом 1989 року як приватний для нього та його родини. Cuixmala, що має два приватні пляжі, розташована в природному заповіднику площею понад 30 000 акрів. Вілла Casa La Playa з чотирма спальнями розташована на приватному пляжі.
Після смерті сера Джеймса 1997 року маєток перейшов у володіння його дочки від другої дружини Жинетт Лері Алікс Маркаччіні, яка згодом відкрила в ньому готель.
Меган не розповідала, коли вони із сім’єю їздили на відпочинок та інших фотографій у своєму блогу не постила.