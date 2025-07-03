Їздить на позашляховику: королеву Мері зазнімкували папараці за кермом

Королева Мері / © Getty Images

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Дружина короля Фредеріка X — королева Мері — була заскочена, коли залишала королівський корабель Dannebrog і сідала за кермо. Її Величність була одягнена у смугасту футболку з білою горловиною та обтислі темні штани з чорним поясом на талії.

В руках королева тримала об’ємну плетену сумку, її волосся було зібране в хвіст, а на обличчі були сонцезахисні окуляри.

Королева Мері / © Getty Images

Членів королівських сімей рідко фотографують за кермом. Нещодавно ми показували, як папараці вдалося спіймати старшу доньку Мері та Фредеріка — принцесу Ізабеллу. Вона була за кермом автомобіля Audi, коли прямувала у справах і виїжджала з палацу Фреденсборг, де живе зі своїми батьками та молодшими братом і сестрою.

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