Його це турбує: стало відомо, що найбільше засмучує принца Гаррі після виходу з сім'ї

Королівський експерт Том Квінн упевнений, що принц Гаррі глибоко засмучений через напруженість між ним, його батьком королем Чарльзом і братом принцом Вільямом, яка почалася з моменту відходу Сассекських з посади членів сім'ї, що працюють на корону і посилилася після того, як герцог випустив свої скандальні мемуари.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

А тепер ця ворожнеча впливає і на принца Арчі та принцесу Лілібет, що є "найбільшим розпачем" для їхнього батька Гаррі. Експерт сказав у коментарі The Mirror:

"Ми знаємо, що найглибший розлад Гаррі стосується не тільки відсутності у нього стосунків з Джорджем, Шарлоттою і Луї, а й відсутності стосунків у його власних дітей зі своїми двоюрідними братами та сестрою.

Принц Вільям, принц Гаррі, Меган та принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Деякі експерти вважають, що саме діти можуть покласти край ворожнечі між королівською родиною та Сассекськими, але пан Квінн переконаний, що принц Гаррі та Меган все ще "не бачать способу" покласти край ворожнечі і домогтися примирення.

"Гаррі та Меган хотіли б вирішити цю проблему – їм би сподобалося, якби двоюрідні брати могли регулярно зустрічатися і мати позитивні стосунки, поки вони ростуть. Але вони не бачать способу зробити це, поки вони самі, Гаррі та Меган, не в добрих стосунках" із сім'єю. Гаррі сказав, що сподівається, що кузени зможуть принаймні стати друзями, коли стануть дорослими", — каже експерт.

Нагадаємо, ходять чутки, що король Чарльз хоче відправити запрошення молодшому синові та його родині провести літні канікули у Балморалі, але королева Камілла рішуче проти цієї ідеї.

Король Чарльз III та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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