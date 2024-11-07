Його люблять мільйони: який серіал принцеса Уельська Кейт обожнювала дивитись у шкільні роки

Кейт Міддлтон навчалася у двох школах і була старанною ученицею, але любила дивитися серіали та слухати музику, як і всі діти підліткового віку.

Батьки перевели Кейт з Downe House після того, як майбутня принцеса зазнала там знущань. Навчання Кетрін продовжила в коледжі Мальборо і швидко освоїлася у новому місці. За час навчання у школі Кейт розквітла як особистість, знайшла спільну мову з однолітками та знайомилася з новими видами спорту.

Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Вона стала спів-капітаном тенісної команди та займалася хокеєм, пише Ok!. За даними журналу Кейт, як і її однолітки на той час, любила прості речі: вона слухала музику на плеєрі та обожнювала серіал "Друзі", який транслювався від 1994 до 2004 рік, ставши одним з найулюбленіших телешоу всіх часів.

Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

До речі, раніше ми розповідали вам цікаві факти про серіал "Друзі", які вас дуже здивують.

Серіал "Друзі" / Фото: Getty Images

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