Його люблять усі і Камілла теж: дружина короля Чарльза назвала свій найулюбленіший фрукт

Ми вже знаємо, що королева стоїть біля плити та готує вдома. Також у розмові з кулінарним критиком та своїм сином Томом Паркер-Боулзом для його колонки в You Magazine, Її Величність розповіла про свій улюблений обід. Незважаючи на те, що королева має доступ до найкращих мішленівських ресторанів, вона надає перевагу обіду овочами з власного саду та власного приготування. Розповіла королева і про вечерю.

"Моя вечеря ймовірно буде включати мою власну спаржу з великою кількістю масла, келих червоного вина, а на десерт гірке шоколадне морозиво з полуницею, малиною та багато збитих вершків", — розповіла королева.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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Камілла знову зазначила, що вони з чоловіком Чарльзом захоплені садівники, вирощують капусту, броколі, моркву, кабачки та багато гороху та бобів у своєму саду. Але особливо Камілла пишається своїми вишуканими білими персиками. Вдома вона готує для себе прості страви, такі як риба в папілеті з олією та травами та насолоджується продуктами із саду. А ще любить авокадо. Що примітно, раніше Камілла ненавиділа його, а тепер обожнює цей фрукт і їсть майже щодня.

Нагадаємо, також у цій розмові з кулінарним критиком Камілла назвала десерт, який ненавидить.

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