Йому можна було запобігти: герцогиня Камілла розповіла про захворювання, від якого померла її мати

Йому можна було запобігти: герцогиня Камілла розповіла про захворювання, від якого померла її мати

Герцогині Корнуольській 74 роки, вона вже пережила свою матір Розалінду на два роки. Про те, від чого померла мама Камілли герцогиня розповіла в новому інтерв'ю.

Герцогиня Корнуольська багато разів публічно розповідала, що її мати страждала таким захворюванням, як остеопороз. Це захворювання призводить до того, що кістки ламаються і швидко втрачають силу. В інтерв'ю Глорії Ганніфорд для BBC з нагоди Всесвітнього дня остеопорозу герцогиня ще раз згадала історію хвороби своєї матері і прикрі моменти, пов'язані з цим.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

"Я пам'ятаю, як одного разу її друг прийшов, щоб просто обійняти її, а у неї зламалося ребро. Це було так погано. Ми просто спостерігали, як вона зменшується на наших очах. Це було жахливо. Тому що ми нічого про це не знали, тому в якийсь момент ми подумали, що вона через це сильно метушиться ", - пише Hello!.

Герцогиня додала, що стан її матері був таким поганим, що іноді, коли вона рухалася або її просто хтось торкався, вона буквально кричала. Мати Камілли померла 1994 року від остеопорозу, а бабуся герцогині, яка також страждала від цього захворювання, померла 1986 року.

Батько Камілли Брюс Шанд (1917-2006) і її мати Розалінд Кубіт в день їхнього весілля, 2 січня 1946 року / Getty Images

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Відтоді Камілла невпинно працює над підвищенням обізнаності про це захворювання, і тепер є послинею Королівського товариства остеопорозу. Герцогиня каже, що освіта — це ключ до успіху. Своїх дітей і онуків вона також вчить піклуватися про себе з молоду.

"Я думаю, ми всі думаємо, що ми безсмертні, чи не так, коли ми молоді. Я б хотіла, щоб більше молодих людей здобували освіту, і розуміли, що насправді відбувається і, як вони можуть цьому запобігти", — говорить дружина принца Чарльза.

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