Леді Діана Спенсер за кермом свого автомобіля Ford Escort в поло-клубі Guards. Її супроводжує охоронець Колін Триммінг / Getty Images

Його не бачили 20 років: автомобіль принцеси Діани виставлять на аукціон

Востаннє автомобіль з'являвся на очі громадськості наприкінці 90-х років.

Автомобіль Ford Escort Ghia Saloon 1981, який принц Чарльз підніс леді Діані як подарунок на заручини за два місяці до їхнього розкішного весілля, виставляється на продаж на аукціоні в Колчестері.

Ніхто не бачив цей автомобіль протягом останніх 20 років, оскільки його власник, який був великим шанувальником принцеси, зберігав його в секреті весь цей час, повідомляється на сайті BBC.

Принцеса Діана за кермом свого автомобіля Ford Escort на виході з початкової школи Святої Марії в Тетбері. На пасажирському сидінні охоронець Грем Сміт / Getty Images

Ford був особистим транспортом принцеси Діани і використовувався нею до серпня 1982 року. Салон машини все ще в доброму стані, її пробіг 83000 миль, також нібито збереглася оригінальна фарба і оббивка. Автомобіль був примітний тим, що на його капоті встановлено копію талісмана у вигляді срібної жаби, яку Діані подарувала її сестра, Сара Спенсер.

Леді Діана Спенсер у своєму автомобілі Ford Escort спостерігає за принцом Чарльзом, який грає в поло у Віндзорі / Getty Images

Ціна автомобіля складе від 30 000 до 40 000 фунтів стерлінгів. Виставлений він буде на аукціоні антикваріату і образотворчого мистецтва Reeman Dansie's в Ессексі 29 червня.

Принцеса Діана зі своїм Ford Escort на матчі з поло / Getty Images

Раніше ми розповідали, що в Кенсінгтонському палаці відкрилася виставка під назвою Royal Style in the Making, де покажуть весільну сукню принцеси Уельської Діани, а також інші елементи гардероба королівських осіб. Працювати вона буде від 3 червня 2021 до 2 січня 2022 року.

Виставка у Кенсингтонському палаці / Associated Press

Виставка у Кенсингтонському палаці / Associated Press

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Принцеса Діана і принц Чарльз (11 фото)

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