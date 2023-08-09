Його не запитували: королівська родина понизила принца Гаррі у титулі

Зміни зафіксовано на сайті королівської родини.
З сайту британської королівської сім'ї зникла згадка титулу Гаррі — "Його Королівська Високість", хоча після того, як Гаррі та Меган склали з себе королівські повноваження, вони зберегли свої титули "Його Королівська Високість", проте їх більше не використовують.
Тепер титул замінено на "герцог або герцог Сассекський", який принц якраз використовує.
Принц Гаррі зберіг своє місце в лінії престолонаслідування. Після смерті королеви Єлизавети у вересні 2022 року він посідає п'яте місце після брата принца Вільяма та трьох його дітей — принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.
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