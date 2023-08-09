Його не запитували: королівська родина понизила принца Гаррі у титулі

З сайту британської королівської сім'ї зникла згадка титулу Гаррі — "Його Королівська Високість", хоча після того, як Гаррі та Меган склали з себе королівські повноваження, вони зберегли свої титули "Його Королівська Високість", проте їх більше не використовують.

Принц Гаррі / Фото: royal.uk

Тепер титул замінено на "герцог або герцог Сассекський", який принц якраз використовує.

Принц Гаррі зберіг своє місце в лінії престолонаслідування. Після смерті королеви Єлизавети у вересні 2022 року він посідає п'яте місце після брата принца Вільяма та трьох його дітей — принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

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