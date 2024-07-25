Його ненавиділа принцеса Діана і любила королева Єлизавета II: цікаві факти про замок Балморал

Шотландський замок Балморал – найулюбленіша літня резиденція британських монархів. Її обожнює король Чарльз III, там любила відпочивати його мати королева Єлизавета II та ненавиділа принцеса Діана.

Старовинний замок розташований на березі річки Ді, в області Абердіншир і є приватною резиденцією британських монархів у Шотландії.

Королева Вікторія та її чоловік принц Альберт / Фото: Getty Images

Ще прапрабабуся королеви Єлизавети II – королева Вікторія – любила проводити тут час зі своєю родиною. Зазвичай це були останні місяці літа та теплі місяці осені. Замок був побудований 1852 року архітектором Вільямом Смітом за дорученням принца Альберта, чоловіка королеви Вікторії рівно через десять років після того, як подружжя вперше відвідало Шотландію (через п'ять років після її сходження на престол і два роки після їхнього весілля). Лікар королеви Вікторії рекомендував їй зупинитися на березі річки Ді, де клімат був сприятливіший і не такий дощовий.

Замок Балморал у Шотландії / Фото: Getty Images

Вперше принц Альбрт орендував Балморал у лютому 1848 року. Королівське подружжя прибуло з першим візитом до замку 8 вересня 1848 року (через 174 роки цього ж дня і в цьому ж місці померла королева Єлизавета II ). Королеві Вікторії тоді сподобався замок, хоча вона визнала його маленьким. У червні 1852 року принц Альберт купив Балморал у піклувальників померлого графа Файфа за 32 000 фунтів стерлінгів і восени 1852 офіційно вступив у володіння ним. Одночасно був куплений сусідній маєток Біркгол, а також взятий в оренду замок Абергельді.

Після смерті Вікторії королівська родина продовжувала використати замок Балморал під час щорічних осінніх виїздів. Хоча Балморал називається замком, його головна функція – заміський будинок вікторіанського періоду. Королева Єлизавета II теж дуже любила це місце і провела у замку свої останні літні канікули 2022 рок та померла на початку вересня.

Від того часу її спадкоємець — король Чарльз III — також щорічно відвідує заміський будинок зі своєю дружиною Каміллою і за старою традицією запрошує приєднатися на літниках канікулах до нього й інших членів королівської родини.

Принц Чарльз та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Одним із небагатьох, хто не любить замок, була принцеса Уельська Діана. Вона була змушена приїжджати сюди, коли була одружена з тодішнім принцом Чарльзом. А ось їхні діти – принци Вільям та Гаррі любили проводити канікули у маєтку. До речі, кажуть, цього року Чарльз хотів запросити молодшого сина Гаррі, який мешкає з сім'єю в Америці, приїхати на канікули, але його дружина Камілла була проти.

Принц Чарльз із синами Вільямом та Гаррі в Шотландії / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому принци Вільям та Гаррі не є спадкоємцями маєтку Елторп – будинку дитинства принцеси Діани.

Замок Балморал у Шотландії / Фото: Getty Images

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