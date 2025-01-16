Її носила королева-мати Єлизавета: який вигляд мала раніше каблучка, яку Чарльз подарував Каміллі на заручини

2005 року на честь заручин принц Уельський Чарльз подарував своїй тодішній нареченій Каміллі Паркер-Боулз розкішну каблучку з великим діамантом.

Раніше прикраса належала його бабусі – королеві-матері Єлизаветі, але не вважалася заручальною.

Платинову каблучку в стилі ардеко з великим п'ятикаратним діамантом смарагдового ограновування і діамантовим багетом, що оточує його, королева-мати носила часто. Є кілька знімків із публічних виходів Єлизавети з цією прикрасою на пальці.

Королева-мати Єлизавета / Фото: Getty Images

На цьому фото королева-мати зазнімкована за лаштунками після п'єси "Rookery Nook" драматурга Бена Треверса в ніч його 93-го дня народження 1986 року в Лондоні. На її пальці сяє каблучка.

Точне походження цієї прикраси не відоме, але, кажуть, його Єлизавета Боуз-Лайон отримала як подарунок 1926 року, незабаром після народження їхньої з королем Георгом VI першої дочки — принцеси Єлизавети.

Королева-мати Єлизавета / Фото: Getty Images

Як бачимо з тих часів каблучка зовсім не змінилося і Каміллі вона, мабуть, дуже подобається. До речі, стосунки Чарльза з його бабусею були дуже близькими, вона підтримувала онука, знаючи, що Чарльз справді кохає Каміллу і навіть допомагала закоханим таємно зустрічатися. Не дивно, що Чарльз зробив вибір на користь особливої прикраси.

Заручальна каблучка королеви Камілли / Фото: Getty Images

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