Його носила принцеса Діана: який вигляд має найдорожче кольє у королівській колекції

Принцеса Уельська Діана завжди була і залишається досі улюбленицею британців. І хоча сьогодні публіка все більше захоплюється стилем її невістки – принцеси Уельської Кетрін, деякі образи першої дружини принца Чарльза згадують досі.

Одним з культових образів Діани була чорна сукня, яку назвали "сукнею помсти". Історію цього вечірнього вбрання ми вам уже розповідали. До нього принцеса тоді підібрала сапфірове кольє, про нього сьогодні й поговоримо.

Ні для кого не секрет, що принцеса дуже любила сапфіри. Саме з цим синім каменем вона обрала і свою заручальну каблуку, яку зараз з гордістю носить дружина її старшого сина принца Вільяма – Кетрін, принцеса Уельська.

Сапфір, який був на ній цього дня у чокері експерти оцінюють у 50-70 карат. Ювеліри британського рітейлера Стівена Стоуна розслідували історію прикраси, яку носила того дня принцеса Діана.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

"З огляду на це воно може коштувати від 50 до 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Ймовірно, це одна з найдорожчих прикрас у всій королівській колекції", — розповів один з експертів виданню express.co.uk.

Сапфірову брошку принцеса отримала як весільний подарунок від королеви-матері, брошка належала королеві Марії і передавалася за королівською традицією. Принцеса Діана змінила дизайн брошки, зробивши її центральним елементом намиста перлів з семи ниток, яке вона носила 29 червня 1994 року в лондонській галереї Serpentine разом із сукнею грецького дизайнера Крістіни Стамболіан. Сукня була виконана з важкого чорного оксамиту, мала відкриті плечі і декольте-серце.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Захід являв собою вечерю зі збору коштів, організовану журналом Vanity Fair для галереї Serpentine у Кенсінгтонських садах. Діана відхилила запрошення на вечерю, проте за два дні до вечері, після широкого розголосу зради Чарльза, вона прийняла запрошення. Вечеря відбулася в ніч, коли транслювалася телепрограма про її чоловіка, в якій він зізнався у зраді після того, як їхній шлюб "безповоротно розпався". Чарльз та Діана розійшлися за два роки до цього.

Ганна Гарві, колишня стилістка Діани, сказала, що Діана "хотіла мати вигляд на мільйон доларів... і вона це зробила".

Що ж до чокера, то в цій знаковій прикрасі принцеса також була зазнімкована під час танцю з Джоном Траволтою дев'ятьма роками раніше в Білому домі 1985 року.

Джон Траволта та принцеса Діана / Фото: Associated Press

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