Його повторити легко: що любила їсти на сніданок королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II завжди любила білковий сніданок, а ще віддавала перевагу продуктам, які були вирощені в домашніх умовах.

У королівського шефкухаря Даррена Макгрейді часто запитують, які страви він готував для членів королівської родини.

Ми вже розповідали раніше, що Єлизавета була шанувальницею сезонної їжі. Яйця повинні були бути коричневими, а не білими, тому що Її Величність віддавала перевагу їхньому смаку, і їх завжди готували повільно, щоб вони були дуже вершковими і без грудок. Іноді їх подавали з її улюбленою копченою рибою, зазвичай, у її особистій їдальні в Букінгемському палаці, з чашкою чаю Ерл Грей і ковтком молока. Рецепт улюбленого сніданку королеви є ось тут.

А ось, що ще про кулінарні уподобання розповів шефкухар.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Також читайте Рік без королеви: що змінилося у королівській родині після смерті Єлизавети II

"Ми готували меню на три дні вперед, щоб мати можливість доставити їжу. Кухарі вибирали меню, а вона викреслювала те, що їй не потрібне. Іноді вона перекреслювала все це і додавала щось інше, наприклад, якщо вона вечеряла з принцом Ендрю, його улюбленою стравою було крем-брюле із сандрингемськими апельсинами. А якщо принц Вільям приходив на чай, це був би шоколадний бісквітний торт. Він любив його", — згадує шеф, пише express.

День у Єлизавети II завжди починався з чашки чаю "Ерл Грей" та пари печива. Також окрім яєць на сніданок монархиня любила пластівці з йогуртом, тостами та мармеладом. За словами королівського інсайдера, улюбленими стравами королеви були традиційна британська та французька кухня. А ще вона була абсолютною прихильницею шоколаду.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими були улюблені ласощі короля Чарльза III.

Читайте також: