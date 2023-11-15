Його проігнорували: принц Гаррі не зміг привітати батька Чарльза з днем народження

Стало відомо, як принц Гаррі та його дружина Меган привітали короля з його ювілеєм.

Вчора король Чарльз ІІІ відсвяткував 75-річчя. Сассекських не запросили на сімейну вечерю до Кларенс-гаусу, хоча не факт, що вони б змогли приїхати. Між Гаррі та його батьком Чарльзом давній конфлікт, який досі не вирішено.

Меган і Гаррі / Фото: Associated Press

Однак як повідомляє express, принц Арчі та принцеса Лілібет привітали свого дідуся короля Чарльза з 75-річчям за допомогою заздалегідь записаного відеозвернення. Широкій публіці це відео не показали, адже воно приватне.

Також повідомлялося, що принц Гаррі мав зателефонувати батькові та привітати його телефоном особисто. Але у короля, схоже, не знайшлося часу на те, щоб поговорити з молодшим сином. У Чарльза вчора був насичений день, він відвідав захід із дружиною Каміллою, де представив новий проєкт, також побував на прийомі в Букінгемському палаці та організував приватний банкет у Кларенс-гаусі.

Король Чарльз і королева Камілла / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, як Чарльз "тонко карає" принца Гаррі за розлад у сім'ї.

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