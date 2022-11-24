Його тепер носить принцеса Уельська: розкрито весільний подарунок принца Філіпа для королеви Єлизавети II

Нещодавно ми згадували річницю весілля королеви Єлизавети II та принца Філіпа. Цього року вони могли б відсвяткувати 75-річчя свого шлюбу, якби обоє дожили до цих днів.

Принцеса була закохана у Філіпа з наймолодших років, коли вперше побачила його, коли їй було 13 років. До вівтаря вона вирушила в 21 рік. Її батько король Георг VI написав зворушливого листа, який вручив дочці в день весілля і який прочитали під час весільного банкету. Це був особливий лист для Єлизавети.

Весілля принцеси Єлизавети II та принца Філіпа / Фото: Associated Press

Але є ще одна річ, яка вважається дуже цінною в особистій скриньці монархині. Це весільний подарунок від Філіпа. Принц подарував своїй коханій приголомшливий діамантовий браслет, який мав велику особисту сентиментальну цінність. Він став відомий як "Весільний браслет королеви" і є одним із найцінніших коштовностей в ювелірній колекції Її покійної Величності.

Як згадує Hello! діаманти, використані в браслеті, були взяті з вишуканої тіари, яка належала матері Філіпа, принцесі Алісі Баттенберзькій. Вона віддала її своєму синові, щоб той створив прикраси для майбутньої нареченої. У заручному кольє принцеси Єлизавети були також діаманти цієї тіари.

Той самий браслет / Фото: Getty Images

Потім Філіп використовував коштовності, що залишилися, щоб особисто розробити браслет у стилі ардеко для своєї нареченої, який був виготовлений лондонським ювеліром Філіпом Антробусом і подарований принцесі в день їхнього весілля.

Весільний подарунок залишався незмінним фаворитом королеви протягом усього її правління. Якось вона позичила його тоді ще герцогині Кембриджській Кетрін, яка вперше одягла браслет на державний бенкет на честь першої пари Китаю 2015 року.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

А також одягала його на дипломатичному прийомі 2016 року та на церемонію вручення премії BAFTA 2017-го .

Принцеса Уельська на BAFTA / Фото: Getty Images

Читайте також: