Його водила сама королева Єлизавета II: її улюблений Range Rover пішов із молотка за рекордну суму

Королева Великої Британії все життя їздила за кермом, хоча й не мала водійських прав.

Автомобіль Range Rover, який раніше належав королеві Єлизаветі II, був проданий на аукціоні за рекордні 132 000 фунтів стерлінгів (164 тисячі доларів).

Range Rover L322 пофарбований у колір Epsom Green був оснащений модифікованими передніми ґратами з прихованими ліхтарями, чохлами на передніх та задніх сидіннях, захистом для собак, килимком у багажному відділенні, бічними підніжками та бризковиками.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Автомобіль проїхав 109 675 миль (176 тис. кілометрів) і має повну історію обслуговування, включаючи поїздки до фахівців-механіків у Мейфер та Віндзор, пише express.

Він пішов із молотка на аукцтоні Iconic Auctioneers у суботу 11 листопада за суму, що вдвічі перевищувала початкову. Це новий світовий аукціонний рекорд для Range Rover 2004 року.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Зазначимо, королева Єлизавета II любила бути за кермом, раніше ми показували вам добірку її фотографій у різні періоди життя. Водила авто вона майже до самої смерті.

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