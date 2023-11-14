Його водила сама королева Єлизавета II: її улюблений Range Rover пішов із молотка за рекордну суму

Королева Великої Британії все життя їздила за кермом, хоча й не мала водійських прав.
Автомобіль Range Rover, який раніше належав королеві Єлизаветі II, був проданий на аукціоні за рекордні 132 000 фунтів стерлінгів (164 тисячі доларів).
Range Rover L322 пофарбований у колір Epsom Green був оснащений модифікованими передніми ґратами з прихованими ліхтарями, чохлами на передніх та задніх сидіннях, захистом для собак, килимком у багажному відділенні, бічними підніжками та бризковиками.
Автомобіль проїхав 109 675 миль (176 тис. кілометрів) і має повну історію обслуговування, включаючи поїздки до фахівців-механіків у Мейфер та Віндзор, пише express.
Він пішов із молотка на аукцтоні Iconic Auctioneers у суботу 11 листопада за суму, що вдвічі перевищувала початкову. Це новий світовий аукціонний рекорд для Range Rover 2004 року.
Зазначимо, королева Єлизавета II любила бути за кермом, раніше ми показували вам добірку її фотографій у різні періоди життя. Водила авто вона майже до самої смерті.
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