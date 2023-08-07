Його звинувачували в домашньому насильстві: спливла страшна історія про дідуся королеви Камілли

Справа в тому, що дід Камілли по батьківській лінії був звинувачений у "жорстокому нападі" на свою першу дружину, про що свідчать документи, що зберігаються в Національному архіві.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Покійний батько королеви, майор Брюс Шанд, був сином письменника Філіпа Мортона Шанда та його першої дружини Едіт Маргеріт Тіппет. Мортон Шанд, який походив із багатої сім'ї і здобув освіту в Ітоні, Кембриджі, Сорбонні та Гейдельберзькому університеті, одружився з уродженкою Лондона пані Тіппет, нащадком фермерів Ессекса, у квітні 1916 року. Як пише express, лише через кілька місяців після їхнього весілля, у серпні того ж року, містер Мортон Шанд здійснив акт насильства над вагітною на той момент дружиною, яка перебувала на четвертому місяці вагітності батьком Камілли, йдеться в документах.

Брюс Шанд (батько Камілли) та його дружина (мама Камілли) Розалінда Кубітт / Фото: Getty Images

1919 року, коли Едіт подала на розлучення до суду, документи спливли в пресі. У них йшлося: "Філіп Мортон Шанд жорстоко напав на свою дружину, витягнувши її за руки з ліжка у кімнату вночі… вона забила груди і коліна, а удар головою привів до того, що вона знепритомніла. У цей час вона була вагітна Брюсом Шандом".

Їхнє розлучення було оформлено після закінчення війни. Підставою правда послужив той факт, що чоловік підлаштував побачення з невідомою жінкою і найняв детектива, який нібито їх застукав. У суді звинувачення в домашньому насильстві було затьмарено епізодом подружньої невірності, який на той час вважався скандальнішим, ніж підняття руки на жінку. Містер Мортон Шанд, як вважають, не брав участі у вихованні чи житті майора Шанда – батька Камілли.

Брюс Шанд зі своєю дочкою Каміллою / Фото: Getty Images

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