Його звинувачували в сексуальному насильстві: лондонська поліція закрила справу принца Ендрю

Поліція Лондона не робитиме жодних подальших дій проти принца Ендрю, середнього сина королеви Єлизавети II, якого звинувачують в сексуальному насильстві.

Позов про сексуальне насильство, подала на герцога Йоркського Вірджинія Джуфре в Нью-Йорку на початку цього року. У позові Джуфре стверджується, що Ендрю тричі змушував її займатися з ним сексом в період від 1999 до 2002 рік, але син королеви постійно заперечував ці звинувачення.

У заяві Вірджинії Джуфре, яка була опублікована виданням People говорилося:

Вірджинія Джуфре і принц Ендрю / Associated Press

"Я покладаю на принца Ендрю відповідальність за те, що він зробив зі мною. Сильні і багаті не звільняються від відповідальності за свої дії. Я сподіваюся, що інші жертви побачать, що можна не жити в тиші і страху, а повернути собі життя, висловившись і вимагаючи справедливості".

Після того як лондонська влада вивчила документи і докази, пов'язані з судовим процесом в США, вони вирішили не рухатися далі. Повідомляється, що претензій недостатньо для подальшого розслідування. Але столична поліцейська служба продовжує підтримувати зв'язок з іншими правоохоронними органами, які ведуть розслідування справ, пов'язаних з Джеффрі Епштейном. Герцог Йоркський завжди рішуче відстоював свою невинність і продовжує робити це.

Принц Чарльз, королева Єлизавета II і принц Ендрю / Getty Images

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Нагадаємо, останні кілька місяців принц Ендрю разом з королевою проводив час в Балморалі, Шотландія. Зараз він повернувся до Віндзорського замку. Від громадських обов'язків Ендрю відступив 2019 року і більше не представляє королеву на публічних заходах.

Нещодавно принц Вільям висловлювався, що категорично проти повернення принца Ендрю до громадського життя і роботи в лавах інших членів королівської сім'ї.

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