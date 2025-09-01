Його легко повторити: який вигляд має повсякденний макіяж королеви Летиції

Королева Летиція / © Getty Images

Минулого тижня королева та її чоловік король Філіп VI відвідували провінцію Касерес у Ребольярі, яку охопили лісові пожежі. На публіці Летиція з’явилася у сорочці кольору деніму та штанях, а також на фотографіях великим планом можна побачити її повсякденний макіяж, який вона зробила цього дня.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева зовсім небагато використала туші для вій та олівець для брів, а на її повіках було мінімум тіней натурального відтінку. Губи Летиція також не стала підкреслювати, вона нанесла блиску з ніжно-рожевим відтінком, який мав натуральний вигляд.

Королева Летиція / © Getty Images

До речі, раніше ми розповідали, чому королева Летиція не покриває нігті лаком, а віддає перевагу натуральному манікюру без покриття.