ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

Його легко повторити: який вигляд має повсякденний макіяж королеви Летиції

Королева Іспанії Летиція цього місяця відсвяткує 53-річчя. Вона має чудовий вигляд і для повсякденного життя обирає не помітний макіяж у натуральних відтінках.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Минулого тижня королева та її чоловік король Філіп VI відвідували провінцію Касерес у Ребольярі, яку охопили лісові пожежі. На публіці Летиція з’явилася у сорочці кольору деніму та штанях, а також на фотографіях великим планом можна побачити її повсякденний макіяж, який вона зробила цього дня.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева зовсім небагато використала туші для вій та олівець для брів, а на її повіках було мінімум тіней натурального відтінку. Губи Летиція також не стала підкреслювати, вона нанесла блиску з ніжно-рожевим відтінком, який мав натуральний вигляд.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

До речі, раніше ми розповідали, чому королева Летиція не покриває нігті лаком, а віддає перевагу натуральному манікюру без покриття.

Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie