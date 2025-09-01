- Дата публікації
Його легко повторити: який вигляд має повсякденний макіяж королеви Летиції
Королева Іспанії Летиція цього місяця відсвяткує 53-річчя. Вона має чудовий вигляд і для повсякденного життя обирає не помітний макіяж у натуральних відтінках.
Минулого тижня королева та її чоловік король Філіп VI відвідували провінцію Касерес у Ребольярі, яку охопили лісові пожежі. На публіці Летиція з’явилася у сорочці кольору деніму та штанях, а також на фотографіях великим планом можна побачити її повсякденний макіяж, який вона зробила цього дня.
Королева зовсім небагато використала туші для вій та олівець для брів, а на її повіках було мінімум тіней натурального відтінку. Губи Летиція також не стала підкреслювати, вона нанесла блиску з ніжно-рожевим відтінком, який мав натуральний вигляд.
До речі, раніше ми розповідали, чому королева Летиція не покриває нігті лаком, а віддає перевагу натуральному манікюру без покриття.