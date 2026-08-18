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Його легко повторити вдома: улюблений літній десерт Меган Маркл
Літній фаворит Меган Маркл - ідеальний десерт для спекотної погоди.
Меган з'явилася в новому рекламному відеоролику свого бренду товарів для життя As Ever, показавши, як приготувати морозиво з додаванням власного варення та квіткового посипання.
Перебуваючи у своєму саду в Монтесіто, в компанії свого собаки породи бігль на прізвисько Міа, Маркл продемонструвала, як приготувати десерт, спочатку виклавши на нього свою нову малинову пасту As Ever, а потім додавши ванільне морозиво, розкришене пісочне печиво і своє популярне посипання у вигляді квітів.
Для приготування Меган пропонує взяти морозиво на ваш смак, але ідеально ванільне, будь-який ягідний джем, пісочне печиво та квіткове посипання.
Викладіть ложку або два малинові або ожинові джеми на дно великого келиха, додайте ваше улюблене ванільне морозиво. Посипте зверху розкришеним пісочним печивом для хрусткої скоринки. Посипте зверху квітковим посипанням, щоб додати цьому солодкому десерту фарб.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати домашній пломбір.