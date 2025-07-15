Його не взяли: чому принц Луї не приїхав на Вімблдон разом з батьками, братом і сестрою

Принц Луї / © Getty Images

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На жаль, наймолодшого Уельського — принца Луї, вирішили залишити вдома.

Шанувальники королівської родини були розчаровані відсутністю 7-річного принца Луї на Вімблдоні, адже його старші брат і сестра приєдналися до батьків в останній день спортивного заходу — чоловічого фіналу між Карлосом Алькарасом та Янніком Сіннером.

Принцеса Кейт, принцеса Шарлотта, принц Джордж і принц Вільям / © Associated Press

Можливо, відсутність Луї пов’язана з його молодим віком. Старший син принца Вільяма та принцеси Кейт — Джордж дебютував на чемпіонаті Вімблдону 2022 року (йому було 9 років), а Шарлотта вперше відвідала турнір 2023 року (їй було тоді 8 років). Передбачається, що саме це стало причиною його відсутності на цьому престижному заході.

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Принцеса Кейт та принц Луї / © Associated Press

Нагадаємо, під час своєї появи на заході 2023 року Кейт зізналася, що принц Луї був дуже засмучений тим, що не зміг бути присутнім на турнірі. Але ми сподіваємося побачити цього маленького бешкетника наступного року.