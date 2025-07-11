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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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669
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1 хв

Його око все ще червоне: короля Чарльза заскочили на прогулянці в саду

Шанувальники британського монарха розхвилювалися через червоне око короля Чарльза III.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Associated Press

Це стало помітно кілька днів тому, коли король і королева приймали президентське подружжя Франції у Віндзорському замку.

Фотографи зробили знімки, на яких видно, що під час цієї зустрічі одне око Чарльза було залите кров’ю. Пізніше у Букінгемському палаці прокоментували ситуацію, встигнувши запевнити, що це ніяк не пов’язане з лікуванням раку короля.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Через кілька днів монарха знову помітили під час прогулянки. Чарльз прогулювався садом королеви-матері Єлизавети під час свого візиту до замку Волмер у Волмері, у південно-східній Англії. На знімках великим планом видно, що його око все таке ж червоне.

У палаці зазначили, що причиною стала кровоносна судина, що лопнула в правому оці, що з’явилася кілька днів тому вночі. Раніше ми детальніше розповідали, чим небезпечний крововилив у склоподібне тіло, кон’юнктиву та сітківку ока.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

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