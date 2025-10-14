Йому не щастить: брат короля Чарльза виявився замішаний у новому гучному скандалі

Принц Ендрю / © Associated Press

Молодший брат короля Чарльза III — принц Ендрю — знову виявився замішаний у неприємний скандал і це пов’язано з покійним Джеффрі Епштейном. Стало відомо, що герцог Йоркський написав опальному фінансисту Епштейну в лютому 2011 листа, через 12 тижнів після того, як він заявив, що розірвав з ним стосунки.

Нові докази близькості між принцом Ендрю та засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном з’явилися в нещодавно оприлюдненому електронному листі, в якому Ендрю пише йому: «Ми в цьому разом».

Принц Ендрю і Джеффрі Епштейн / © Getty Images

Передбачуваний електронний лист, в якому згадувалася «заклопотаність» Ендрю, був відправлений наступного дня після публікації 2011 року скандальної фотографії принца, який обіймає Вірджинію Джуффре (жінка наклала на себе руки у квітні 2025 року).

Фотографію було вперше опубліковано в британській газеті The Mail on Sunday у лютому того ж року. Наступного дня, 28 лютого, Ендрю, як повідомляється, написав Епштейну: «Я теж переживаю за тебе! Не турбуйся за мене! Схоже, ми разом у цій ситуації, і нам доведеться впоратися з цим». В іншому випадку, залишайся на зв’язку, і ми скоро зіграємо ще!!!!» Перед тим як закінчити словами «З повагою, Його Королівська Високість герцог Йоркський, KG» (натяк на те, що він є лицарем престижного Ордену Підв’язки).

Принц Ендрю / © Getty Images

Нещодавно виявлений електронний лист був опублікований 12 жовтня одночасно виданнями The Mail on Sunday та The Sun on Sunday у Великій Британії, і видання People звернулося до принца Ендрю за коментарями.

Цей лист ще більше посилює скандал навколо герцога Йоркського. Послання підтримки від 65-річного Ендрю Епштейну, мабуть, доводить, що королівська особа підтримувала зв’язок із фінансистом протягом кількох місяців, незважаючи на заяву ВВС про розрив стосунків з ним.

Нагадаємо, Джеффрі Епштейн був визнаний винним 30 червня 2008 року в суді штату Флорида за звинуваченням у спокушенні неповнолітнього до проституції та підбурювання до проституції.

Джеффрі Епштейн і Гіслен Максвелл / © Getty Images

Фотографія, на якій принц Ендрю обіймає Вірджинію Джуффре в лондонському будинку, який, як кажуть, належав Гіслен Максвелл, переслідувала Ендрю з першої публікації. Коли фотографію було вперше оприлюднено, Джуффре публічно розповіла про свої підозри щодо Ендрю.

Вона сказала, що Епштейн тричі торгував нею, щоб вона займалася сексом із принцом Ендрю в Лондоні та в інших місцях, коли їй було 17 років. Член королівської сім’ї послідовно заперечував ці звинувачення, і 2022 року він врегулював позов, поданий нею, на суму 13 мільйонів доларів, не визнавши жодних правопорушень.

У своєму інтерв’ю ВВС Newsnight Ендрю заявив: «Я абсолютно не пам’ятаю, щоб цю фотографію коли-небудь було зроблено», — сказав Ендрю і додав, що його ліва рука була прифотошоплена до боку Джуффре на зображенні.

Джеффрі Епштейн помер у в’язниці 2019 року, очікуючи суду за федеральними звинуваченнями у змові та торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Вірджинія Джуффре / © Getty Images

Про лист принца Ендрю стало відомо через кілька тижнів після того, як у пресу потрапив інший лист — його колишньої дружини Сари Фергюсон, у якому вона хвалила Епштейна, називаючи його «вірним, щедрим і найкращим другом для мене та моєї родини». Цей лист 2011 року був відправлений після того, як Сара публічно заявила, що шкодує про те, що брала від фінансиста гроші і заприсяглася більше з ним не зв’язуватися. Від того часу кілька благодійних організацій розірвали стосунки з герцогинею Йоркською, а король Чарльз, схоже, заборонив Ендрю та його ексдружині з’являтися на публічних королівських заходах із сім’єю.