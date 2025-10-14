ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
3 хв

Йому не щастить: брат короля Чарльза виявився замішаний у новому гучному скандалі

Повідомляється, що монарху радять припинити будь-яке спілкування з братом принцом Ендрю через його скандальну репутацію.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Ендрю

Принц Ендрю / © Associated Press

Молодший брат короля Чарльза III — принц Ендрю — знову виявився замішаний у неприємний скандал і це пов’язано з покійним Джеффрі Епштейном. Стало відомо, що герцог Йоркський написав опальному фінансисту Епштейну в лютому 2011 листа, через 12 тижнів після того, як він заявив, що розірвав з ним стосунки.

Нові докази близькості між принцом Ендрю та засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном з’явилися в нещодавно оприлюдненому електронному листі, в якому Ендрю пише йому: «Ми в цьому разом».

Принц Ендрю і Джеффрі Епштейн / © Getty Images

Принц Ендрю і Джеффрі Епштейн / © Getty Images

Передбачуваний електронний лист, в якому згадувалася «заклопотаність» Ендрю, був відправлений наступного дня після публікації 2011 року скандальної фотографії принца, який обіймає Вірджинію Джуффре (жінка наклала на себе руки у квітні 2025 року).

Фотографію було вперше опубліковано в британській газеті The Mail on Sunday у лютому того ж року. Наступного дня, 28 лютого, Ендрю, як повідомляється, написав Епштейну: «Я теж переживаю за тебе! Не турбуйся за мене! Схоже, ми разом у цій ситуації, і нам доведеться впоратися з цим». В іншому випадку, залишайся на зв’язку, і ми скоро зіграємо ще!!!!» Перед тим як закінчити словами «З повагою, Його Королівська Високість герцог Йоркський, KG» (натяк на те, що він є лицарем престижного Ордену Підв’язки).

Принц Ендрю / © Getty Images

Принц Ендрю / © Getty Images

Нещодавно виявлений електронний лист був опублікований 12 жовтня одночасно виданнями The Mail on Sunday та The Sun on Sunday у Великій Британії, і видання People звернулося до принца Ендрю за коментарями.

Цей лист ще більше посилює скандал навколо герцога Йоркського. Послання підтримки від 65-річного Ендрю Епштейну, мабуть, доводить, що королівська особа підтримувала зв’язок із фінансистом протягом кількох місяців, незважаючи на заяву ВВС про розрив стосунків з ним.

Нагадаємо, Джеффрі Епштейн був визнаний винним 30 червня 2008 року в суді штату Флорида за звинуваченням у спокушенні неповнолітнього до проституції та підбурювання до проституції.

Джеффрі Епштейн і Гіслен Максвелл / © Getty Images

Джеффрі Епштейн і Гіслен Максвелл / © Getty Images

Фотографія, на якій принц Ендрю обіймає Вірджинію Джуффре в лондонському будинку, який, як кажуть, належав Гіслен Максвелл, переслідувала Ендрю з першої публікації. Коли фотографію було вперше оприлюднено, Джуффре публічно розповіла про свої підозри щодо Ендрю.

Вона сказала, що Епштейн тричі торгував нею, щоб вона займалася сексом із принцом Ендрю в Лондоні та в інших місцях, коли їй було 17 років. Член королівської сім’ї послідовно заперечував ці звинувачення, і 2022 року він врегулював позов, поданий нею, на суму 13 мільйонів доларів, не визнавши жодних правопорушень.

У своєму інтерв’ю ВВС Newsnight Ендрю заявив: «Я абсолютно не пам’ятаю, щоб цю фотографію коли-небудь було зроблено», — сказав Ендрю і додав, що його ліва рука була прифотошоплена до боку Джуффре на зображенні.

Джеффрі Епштейн помер у в’язниці 2019 року, очікуючи суду за федеральними звинуваченнями у змові та торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Вірджинія Джуффре / © Getty Images

Вірджинія Джуффре / © Getty Images

Про лист принца Ендрю стало відомо через кілька тижнів після того, як у пресу потрапив інший лист — його колишньої дружини Сари Фергюсон, у якому вона хвалила Епштейна, називаючи його «вірним, щедрим і найкращим другом для мене та моєї родини». Цей лист 2011 року був відправлений після того, як Сара публічно заявила, що шкодує про те, що брала від фінансиста гроші і заприсяглася більше з ним не зв’язуватися. Від того часу кілька благодійних організацій розірвали стосунки з герцогинею Йоркською, а король Чарльз, схоже, заборонив Ендрю та його ексдружині з’являтися на публічних королівських заходах із сім’єю.

Сара Йоркська та принц Ендрю / © Getty Images

Сара Йоркська та принц Ендрю / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
55
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie