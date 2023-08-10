Йому незабаром 18: з нагоди свята данський королівський палац опублікував нові фото принца Крістіана

У жовтні данський принц та спадкоємець трону – Крістіан – відсвяткує своє 18-річчя.

Вже зараз кронпринц Фредерік та його дружина кронпринцеса Мері готуються до цього заходу.

Нещодавно було опубліковано нові портретні фотографії з фотосесії, яку організували напередодні свята. У підписі під знімками написано:

"15 жовтня 2023 року Його Королівській Високості принцу Крістіану виповнюється 18 років. День відзначиться зміною варти в Амалієнборгу, де принц разом зі своєю родиною та Її Величністю Королевою з'являється на балконі палацу Фредеріка VIII".

(гортайте фото праворуч)

З нагоди святкування відбудеться й низка урочистих заходів. Увечері королева Маргрете II, бабуся принца, влаштує святковий стіл у замку Крістіансборг, куди, серед іншого, запрошено представників низки молодіжних організацій країни, а також молодих людей, які відзначилися у світі спорту, мистецтва та культури.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

А наступного дня вранці принц Крістіан буде присутній на засіданні Державної ради, де зробить так звану урочисту заяву про те, що бажає дотримуватись конституції. Принц Крістіан не отримає місця у Державній раді, допоки не відбудеться зміна престолу.

Нові портретні фотографії принца Крістіана було зроблено фотографом Franne Voigt.

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