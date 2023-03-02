Йому понад 700 років: який вигляд має крісло, в якому буде короновано короля Чарльза III

У британському королівстві вже готуються до майбутньої коронації короля Чарльза ІІІ. Повідомляється, що крісло для коронації, датоване 1300 роком, буде очищене та стабілізоване реставратором картин Вестмінстерського абатства у рамках підготовки до урочистої події.

Його Величність король Чарльз III буде коронований у позолоченому кріслі, легендарна історія якого розпочалася понад 700 років тому.

"Крісло час від часу страждало за час свого існування, на його спинці є графіті від місцевих школярів та відвідувачів, вибух бомби 1914 року зніс його невеликий кут", — прокоментував стан крісла офіційний представник Вестмінстерського абатства.

Наразі стілець чистить і стабілізує реставраторка Вестмінстерського абатства Кріста Блеслі перед коронацією 6 травня 2023 року, повідомляє People.

Коронаційне крісло в якому буде короновано короля Чарльза III

Замовлено крісло було на замовлення короля Едуарда I і створено з давнього коронаційного каменю шотландських королів, а також майстерно прикрашено кольоровим склом та намальованими візерунками птахів та листя, а також золотими левами на кожному розі.

Відвідувачі абатства зможуть побачити роботи з консервації, які проводяться у певні дні у каплиці Святого Георгія, розташованої в нефі абатства.

Нагадаємо, коронація Чарльза III та королеви Камілли відбудеться 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві. Докладніше про те, що відбуватиметься того дня ми вже розповідали.