Йому слідував і його батько: суворе правило, яке торкнеться принца Джорджа, коли йому виповниться 12 років

Як майбутньому королю, принцу Джорджу доведеться дотримуватися деяких суворих правил у питаннях подорожей, як це робив його батько принц Вільям від моменту, коли йому виповнилося 12 років.

Принц Джордж Уельський / Фото: Associated Press

Згідно з правилом, спільна поїздка двох спадкоємців престолу суперечить королівському протоколу. Тобто принц Вільям, перший у лінії наслідування престолу, і його син принц Джордж, не можуть подорожувати одним літаком вже з наступного року, оскільки в липні 2024-го принцу виповниться 11 років.

Принц Джордж і принцеса Шарлотта на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

Колишній командир ескадрильї Королівських ВПС Грем Лорі, який працював раніше на королівську родину, розповів у подкасті A Right Royal журналу Hello Magazine: "Цікаво, що ми літали з усіма чотирма на борту: Чарльзом, Діаною, та їхніми синами – принцами Вільямом та Гаррі покм старшому не виповнилося 12 років", — цитує його слова express.co.uk. "Після цього йому довелося мати окремий літак, або літати, як раніше з письмового дозволу королеви Єлизавети II".

Принц Джордж і принц Вільям / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "золоту сімку" правил, які не можна порушувати Кейт, Вільяму, Чарльзу та Каміллі.

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