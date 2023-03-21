Йому сьогодні два: Зара та Майк Тіндалли святкують день народження сина

Зара та Майк Тіндалли святкують другий день народження свого сина Лукаса.

Хлопчик народився 21 березня 2021 року у сімейному будинку пари у Глостерширському маєтку. Того дня Зара не встигла доїхати до шпиталю через те, що пологи почалися стрімко і народила сина на підлозі у ванній кімнаті. Швидше за все у присутності акушерки чи цілої команди спеціалістів.

Зара Тіндалл із чоловіком Майком / Фото: Getty Images

Хлопчика назвали Лукас Філіп Тіндалл, на честь його прадіда принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II. Він посідає 23-е місце у порядку спадкування британського престолу, а отже навряд чи колись очолить його.

Зара Тіндалл із сином Лукасом / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Зара перенесла два викидні після народження старшої дочки Мії 2014 року і була першою королівською особою, яка відкрито розповіла про такий сумний досвід. Також у Зари та Майка є молодша дочка Лена Елізабет.

Діти Зари та Майка Тіндаллів / Фото: Getty Images

У серпні 2022 року подружжя вперше показало, який вигляд має їхній син, взявши його з собою на спортивний захід у Страуді, у графстві Глостершир.

Майк Тіндалл із сином Лукасом / Фото: Getty Images

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