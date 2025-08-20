Йому сьогодні 22: бельгійський королівський палац опублікував нові фото сина королеви Матильди та короля Філіпа

Принц Габріель / © Getty Images

Принц є першим сином короля Філіпа та королеви Матильди та другою їхньою дитиною (всього у пари четверо дітей). Габріель посідає зараз друге місце в успадкування трону Бельгії, слідом за старшою сестрою — принцесою Єлизаветою.

На честь дня народження Габріеля королівський палац поділився кількома новими портретними фотографіями.

Принц Габріель / © Instagram Бельгійської королівської родини

«Сьогодні принцу Габріелю виповнюється 22 роки! 🥳 Незабаром він розпочне четвертий та останній рік навчання за напрямом „Соціальні та військові науки“ в Королівській військовій академії».

На фото принц зображений у класичному костюмі темно-синього кольору, білій сорочці та синій краватці в цятку, а в нагрудній кишені його піджака була біла хустка.

Принц Габріель / © Instagram Бельгійської королівської родини

Учора, нагадаємо, своє 52-річчя відсвяткувала норвезька кронпринцеса Метте-Маріт. Королівський палац також поділився її новою фотографією на честь іменин.