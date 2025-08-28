Граф Ніколай Данський / © Getty Images

Із цього приводу королівський палац опублікував нове портретне фото іменинника.

«Вітаємо Його Превосходительство графа Миколи, якому сьогодні виповнюється 26 років», — йдеться у підписі під знімком королівського дому.

На фото Ніколая одягнений у сорочку, піджак та штани, у нього на шиї краватка, зображений хлопець напівбоком. Він працює моделлю, тому позувати перед камерою для нього справа звична.

До речі, про особисте життя графа останнім часом дедалі частіше говорять у пресі. Він перебуває у стосунках з моделлю та засновницею модного бренду Бенедикте Туструп. Нещодавно дівчину заскочили під час Копенгагенського тижня моди.

