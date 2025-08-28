ТСН у соціальних мережах

Суспільство
73
1 хв

Йому сьогодні 26: данський королівський палац поділився новим фото іменинника — графа Ніколая

Графу Ніколаю Данському — синові принца Йоагіма та його першої дружини — принцеси Олександри — сьогодні виповнюється 26 років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Граф Ніколай Данський

Граф Ніколай Данський / © Getty Images

Із цього приводу королівський палац опублікував нове портретне фото іменинника.

«Вітаємо Його Превосходительство графа Миколи, якому сьогодні виповнюється 26 років», — йдеться у підписі під знімком королівського дому.

На фото Ніколая одягнений у сорочку, піджак та штани, у нього на шиї краватка, зображений хлопець напівбоком. Він працює моделлю, тому позувати перед камерою для нього справа звична.

До речі, про особисте життя графа останнім часом дедалі частіше говорять у пресі. Він перебуває у стосунках з моделлю та засновницею модного бренду Бенедикте Туструп. Нещодавно дівчину заскочили під час Копенгагенського тижня моди.

Граф Ніколай Данський / © Getty Images

Граф Ніколай Данський / © Getty Images

Граф Ніколай Данський та його дівчина Бенедикте Туструп / © Getty Images

Граф Ніколай Данський та його дівчина Бенедикте Туструп / © Getty Images

