Йому сьогодні 26: данський королівський палац поділився новим фото іменинника — графа Ніколая
Графу Ніколаю Данському — синові принца Йоагіма та його першої дружини — принцеси Олександри — сьогодні виповнюється 26 років.
Із цього приводу королівський палац опублікував нове портретне фото іменинника.
«Вітаємо Його Превосходительство графа Миколи, якому сьогодні виповнюється 26 років», — йдеться у підписі під знімком королівського дому.
На фото Ніколая одягнений у сорочку, піджак та штани, у нього на шиї краватка, зображений хлопець напівбоком. Він працює моделлю, тому позувати перед камерою для нього справа звична.
До речі, про особисте життя графа останнім часом дедалі частіше говорять у пресі. Він перебуває у стосунках з моделлю та засновницею модного бренду Бенедикте Туструп. Нещодавно дівчину заскочили під час Копенгагенського тижня моди.