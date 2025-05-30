Принцеса Євгенія із сином Ернестом / © Instagram принцеси Євгенії

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Ернест Джордж Ронні Бруксбенк, з’явився на світ у лікарні Портленда, вагою 3,22 кілограми. У цій самій лікарні на два роки раніше народився його старший брат Август.

Ернест Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

30 травня молодший син Євгенії та Джека Бруксбенка святкує другий день народження. І поки ми чекаємо на нові фотографії від принцеси, вирішили зібрати для вас знімки маленького Ернеста, якими Євгенія вже ділилася раніше.

Принцеса Євгенія із сином Ернестом / © Instagram принцеси Євгенії

Нещодавно під час рідкісного інтерв’ю принцеса Євгенія розповіла про свою рутину з дітьми та поділилася, як любить проводити час зі своїми хлопчиками.

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Принцеса Євгенія з синами Ернестом та Августом / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія з синами Ернестом та Августом / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія із сином Ернестом / © Instagram принцеси Євгенії