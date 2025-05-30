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Йому сьогодні два роки: милі фото молодшого сина принцеса Євгенії — Ернеста
Принцеса Йоркська народила свою другу дитину 30 травня 2023 року.
Ернест Джордж Ронні Бруксбенк, з’явився на світ у лікарні Портленда, вагою 3,22 кілограми. У цій самій лікарні на два роки раніше народився його старший брат Август.
30 травня молодший син Євгенії та Джека Бруксбенка святкує другий день народження. І поки ми чекаємо на нові фотографії від принцеси, вирішили зібрати для вас знімки маленького Ернеста, якими Євгенія вже ділилася раніше.
Нещодавно під час рідкісного інтерв’ю принцеса Євгенія розповіла про свою рутину з дітьми та поділилася, як любить проводити час зі своїми хлопчиками.