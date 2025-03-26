Йому виповнилося 4 роки: принцеса Софія та принц Карл Філіп поділилися фото молодшого сина Джуліана

Сьогодні чотири роки виповнюється молодшому синові шведської принцеси Софії та принца Карла Філіпа – онуку королеви Сильвії та короля Карла Густава.

У Instagram принцеса та її чоловік поділилися кількома новими портретними знімками свого сина Джуліана. Юний блондин одягнений у білу сорочку із синім окантуванням, а зверху у блакитний кардиган. Джуліан має величезні сіро-блакитні очі і дуже схожий на своїх батьків, на цих фото навіть більше схожий на принца Карла Філіпа, ніж на принцесу Софію.

Принц Джуліан — молодший син принцеси Софії та принца Карла Філіпа / Фото: Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

"Сьогодні ми вшановуємо нашого грайливого Джуліана, якому виповнюється 4 роки", — підписали фото принц та принцеса.

Принц Джуліан — молодший син принцеси Софії та принца Карла Філіпа / Фото: Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

Нагадаємо, сім'я виховує трьох синів та доньку, яка народилася 7 лютого 2025 року. Наразі дівчинці лише півтора місяці, а її мама перебуває у декретній відпустці і поки що не відвідує королівські заходи.

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