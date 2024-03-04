Йому виповнилося 8: кронпринцеса Вікторія опублікувала нові фото сина Оскара

2 березня синові кронпринцеси Вікторії та кронпринца Даніеля – принцу Оскару – виповнилося вісім років.

За традицією цього дня спадкова пара поділилася в соцмережі в Instagram фотографією хлопчика. На фото юного Оскару зображено на тлі снігових тунелів. Не важко помітити, як хлопчик схожий на свою маму Вікторію.

"Сьогодні день народження Його королівської Високості принца Оскара. Йому виповнилося 8 років. Вітаємо!", — підписано під знімками. Кадр був зроблений самою кронпринцесою під час нещодавньої відпустки сім'ї в горах.

У лютому Вікторія публікувала з цієї ж поїздки фото і своєї дочки принцеси Естель, якій виповнилося 12 років.

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Спадкова принцеса Вікторія та принц Даніель вітали свого сина, принца Оскара, герцога Сконе, 2 березня 2016 року у Сольні. Його хрещеними батьками є король Данії Фредерік X, спадкова принцеса Норвегії Метте-Маріт та його тітка по материнській лінії, принцеса Швеції Мадлен.

Принц Оскар із мамою Вікторією та сестрою принцесою Естель / Фото: Getty Images

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