Йому виповнилося два роки: принцеса Софія та принц Карл Філіп опублікували нове фото молодшого сина

Учора, 26 березня, молодшому синові принцеси Софії та принца Карла Філіпа шведських виповнилося два роки. З цього приводу подружжя поділилося в Instagram новим портретним знімком маленького Юліана.

На фото авторства Анни-Лени Альстрем зображений маленький усміхнений хлопчик із великими сірими очима, одягнений у сірий джемпер та білу сорочку під низом. У підписі королівська пара зазначила:

"Сьогодні ми вшановуємо нашого дорогого Юліана, якому виповнюється 2 роки! ❤️".

Нагадаємо, принцеса Софія та її чоловік принц Карл Філіп виховують трьох синів. Окрім молодшого Юліана, у них є старший Олександр, якому 9 квітня виповниться сім років, та середній Габріель, у серпні йому виповниться 6 років.

Шведська королівська родина, фото з хрестин маленького Юліана / Фото: Getty Images

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