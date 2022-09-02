Йому виповнилося п'ять: принцеса Софія показала нове фото середнього сина

Середній син принцеси Софії та принца Карла Філіпа – принц Габріель 31 серпня 2022 року відсвяткував своє п'ятиріччя. З цієї нагоди сім'я поділилася новим портретним знімком дитини.

У своєму Instagram принцеса Софія та її чоловік Карл Філіп опублікували фотографію вже такого дорослого Габріеля та написали:

"Ми святкуємо 5-річчя нашого милого та скромного Габріеля".

Принц Габріель – середній син королівської пари. Хлопчик зображений у білому светрі з червоними та синіми смужками на V-образному вирізі та білій сорочці під ним. Світловолосий хлопчина, який так схожий на свою матір Софію, мило усміхається на камеру.

У Софії та Карла є ще двоє синів – старший Олександр, якому 6 років та молодший Юліан, йому у березні 2022-го виповнився рік.

Раніше ми розповідали, що після літніх канікул принцеса Софія вже повернулася до виконання королівських обов'язків та відвідала фестиваль.

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