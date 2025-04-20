Йому виповнилося 9 років: принцеса Софія та принц Карл Філіп поділилися новим фото сина

Принц Олександр / © Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

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У Instagram члени шведської королівської родини опублікували нове фото сина-іменинника. На ньому принц Олександр зазнімкований в білому світшоті на тлі природи.

«Сьогодні ми вшановуємо нашого чудового Олександра, який дарує нам стільки радості, якому виповнюється 9 років 🎂❤️

Ми також хотіли б побажати всім щасливого Великодня 🐣», — написали Софія та Карл Філіп у підписі під фото сина.

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Принц Олександр / © Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

Принц Олександр народився 19 квітня 2016 року в лікарні Дандерюд, він носить титул герцога Седерманландського і є найстаршою дитиною пари.

Нагадаємо, Софія та Карл Філіп також виховують двох молодших синів та доньку Інес, яка народилася у лютому 2025 року. Нещодавно шведський королівський палац поділився новинами, коли відбудеться її хрещення.

Принц Карл Філіп та принцеса Софія / © Getty Images