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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
1 хв

Йому виповнилося 9 років: принцеса Софія та принц Карл Філіп поділилися новим фото сина

Первістку принцеси Софії та принца Карла Філіпа 19 квітня виповнилося 9 років. Пара поділилася новим фото свого старшого сина.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Олександр

Принц Олександр / © Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

У Instagram члени шведської королівської родини опублікували нове фото сина-іменинника. На ньому принц Олександр зазнімкований в білому світшоті на тлі природи.

«Сьогодні ми вшановуємо нашого чудового Олександра, який дарує нам стільки радості, якому виповнюється 9 років 🎂❤️

Ми також хотіли б побажати всім щасливого Великодня 🐣», — написали Софія та Карл Філіп у підписі під фото сина.

Принц Олександр / © Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

Принц Олександр / © Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

Принц Олександр народився 19 квітня 2016 року в лікарні Дандерюд, він носить титул герцога Седерманландського і є найстаршою дитиною пари.

Нагадаємо, Софія та Карл Філіп також виховують двох молодших синів та доньку Інес, яка народилася у лютому 2025 року. Нещодавно шведський королівський палац поділився новинами, коли відбудеться її хрещення.

Принц Карл Філіп та принцеса Софія / © Getty Images

Принц Карл Філіп та принцеса Софія / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
234
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