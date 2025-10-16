ТСН у соціальних мережах

Йому вже 86: який зараз вигляд має перший чоловік королеви Камілли

Камілла та Ендрю Паркер-Боулз були одружені від 1973 до 1995 рік.

Весілля Камілли та Ендрю Паркер-Боулза

Весілля Камілли та Ендрю Паркер-Боулза / © Getty Images

Пара познайомилася у 60-х роках. Ендрю був офіцером Британської армії. Після кількох років стосунків, під час яких вони неодноразово розходилися, було оголошено про їхні заручини 1973 року. Кажуть, про них повідомили батьки майбутніх молодят.

Весілля, про яке ми детальніше вже розповідали, відбулося 4 липня у Гвардійській каплиці казарми Веллінгтона. У шлюбі у Камілли та Ендрю народилося двоє дітей — син Том і дочка Лора. У грудні 1994 року Ендрю і Камілла оголосили про розлучення, також повідомивши, що не живуть разом уже кілька років, а процес розлучення завершився 3 березня 1995 року.

Весілля Камілли та Ендрю Паркер-Боулза. 1973 рік / © Getty Images

Весілля Камілли та Ендрю Паркер-Боулза. 1973 рік / © Getty Images

Через десять років, у квітні 2005-го, Камілла вийшла заміж вдруге — за принца Уельського Чарльза.

Її колишній чоловік Ендрю 1996 року Ендрю одружився вдруге з Розмарі Дікінсон, яка померла 12 січня 2010 після довгої боротьби з раком.

Ендрю Паркер-Боулз / © Getty Images

Ендрю Паркер-Боулз / © Getty Images

Учора Паркер-Боулз був присутній на заупокійній месі за фельдмаршалом лордом Гатрі у Вестмінстерському соборі в Лондоні, де його і заскочили фотографи. Нині чоловікові 86 років. З Каміллою вони й досі підтримують дружні стосунки.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

