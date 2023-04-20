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Йому вже сім: принцеса Софія та принц Карл Філіп поділилися фото старшого сина

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Йому вже сім: принцеса Софія та принц Карл Філіп поділилися фото старшого сина

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Шведський принц Карл Філіп та принцеса Софія 19 квітня відсвяткували день народження старшого сина - принца Олександра.

Первенец пари народився 19 квітня 2016 року в лікарні Дандерюд. Його назвали Олександр Ерік Губертус Бертіль, герцог Седерманландський.

Вчора хлопчику виповнилося сім років. А від моменту його народження у Софії та Карла народилося ще двоє синів – принци Габріель та Юліан.

У Instagram шведської королівської родині поділилися новим портретним знімком принца Олександра. Хлопчик зображений у бірюзовому джемпері, світлій смугастій сорочці та бежевих штанах, а взутий у білі кросівки. Він усміхається і на цьому знімку добре видно, як він схожий на свою матір принцесу Софію.

Нагадаємо, принцеса Софія та принц Карл Філіп одружилися 2015 року. А їхню історію кохання часто порівнюють з історією Попелюшки.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / © Associated Press
Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1134
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