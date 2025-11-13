ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
2 хв

Йоркським не щастить: ім’я принцеси Євгенії виявилося вплутаним у новий гучний скандал, пов’язаний з антиросійськими санкціями

Ім’я принцеси Йоркської Євгенії виявилося замішаним у скандальній історії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Щойно стихли розмови про батька принцеси — колишнього принца Ендрю, якого король Чарльз позбавив усіх титулів і почестей, як на сім’ю звалилася нова проблема.

Художню галерею Hauser & Wirth, де принцеса Євгенія працює директоркою від 2015 року, звинувачують у порушенні антиросійських санкцій після «постачання картини московському колекціонерові», пише The Times.

Звинувачення були висунуті після розслідування, ініційованого податково-митною службою. Компанію звинувачують у постачанні предметів розкоші «особі, пов’язаній з Росією». Угоди, ймовірно, були здійснені в період від квітня до грудня 2022 року.

Відомо, що галерея передала картину «Втеча від людства» Джорджа Кондо Олександрові Попову для його фонду сучасного мистецтва. Немає жодних припущень, що принцеса Євгенія мала якийсь стосунок до передбачуваної угоди.

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Це сталося після заборони, запровадженої Міністерством міжнародної торгівлі у квітні 2022 року, яка перешкоджала експорту до Росії предметів розкоші вартістю понад 250 фунтів стерлінгів після повномасштабного російського вторгнення до Україну в лютому 2022-го.

Представник Hauser & Wirth, слова якого цитує The Sun, уже зробив заяву, в якій повідомив:

«Наша британська галерея звинувачується в одному випадку надання предмета мистецтва особі, пов’язаній з Росією, яка не перебуває під санкціями. Ми повністю дотримуємося всіх наших юридичних зобов’язань, включно з санкціями. Оскільки справа ще не завершена, ми не можемо дати подальших коментарів, окрім як заявити, що рішуче заперечуємо це звинувачення і маємо намір не визнавати себе винними».

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Нагадаємо, принцеса Євгенія є директоркою лондонської філії галереї сучасного мистецтва Hauser & Wirth і два роки проходила стажування у Нью-Йорку для того, щоб здобути цю посаду.

Дата публікації
Кількість переглядів
203
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie