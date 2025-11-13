Принцеса Євгенія / © Getty Images

Щойно стихли розмови про батька принцеси — колишнього принца Ендрю, якого король Чарльз позбавив усіх титулів і почестей, як на сім’ю звалилася нова проблема.

Художню галерею Hauser & Wirth, де принцеса Євгенія працює директоркою від 2015 року, звинувачують у порушенні антиросійських санкцій після «постачання картини московському колекціонерові», пише The Times.

Звинувачення були висунуті після розслідування, ініційованого податково-митною службою. Компанію звинувачують у постачанні предметів розкоші «особі, пов’язаній з Росією». Угоди, ймовірно, були здійснені в період від квітня до грудня 2022 року.

Відомо, що галерея передала картину «Втеча від людства» Джорджа Кондо Олександрові Попову для його фонду сучасного мистецтва. Немає жодних припущень, що принцеса Євгенія мала якийсь стосунок до передбачуваної угоди.

Це сталося після заборони, запровадженої Міністерством міжнародної торгівлі у квітні 2022 року, яка перешкоджала експорту до Росії предметів розкоші вартістю понад 250 фунтів стерлінгів після повномасштабного російського вторгнення до Україну в лютому 2022-го.

Представник Hauser & Wirth, слова якого цитує The Sun, уже зробив заяву, в якій повідомив:

«Наша британська галерея звинувачується в одному випадку надання предмета мистецтва особі, пов’язаній з Росією, яка не перебуває під санкціями. Ми повністю дотримуємося всіх наших юридичних зобов’язань, включно з санкціями. Оскільки справа ще не завершена, ми не можемо дати подальших коментарів, окрім як заявити, що рішуче заперечуємо це звинувачення і маємо намір не визнавати себе винними».

Нагадаємо, принцеса Євгенія є директоркою лондонської філії галереї сучасного мистецтва Hauser & Wirth і два роки проходила стажування у Нью-Йорку для того, щоб здобути цю посаду.