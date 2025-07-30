- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 648
- Час на прочитання
- 1 хв
Йшли з відкриття гольф-клубу: папараці заскочили Дональда Трампа з синами, невістками та онуками
Фотографи зазнімкували президента США разом із сімʼєю у Шотландії.
До обʼєктивів папараці поблизу Абердина, у Шотландії, потрапив президент США Дональд Трамп.
Він йшов разом із старшим сином Дональдом Трампом-молодшим із його дітьми Спенсером та Глої і коханою Беттіною Андерсон, і меншим сином Еріком Трампом із дружиною Ларою Трамп.
Родина йшла з церемонії відкриття гольф-клубу Trump International Golf Links.
Всі члени сімʼї мали стильний вигляд і були у чудовому настрої.
Нагадаємо, Іванка Трамп показала фото з поїздки до Лондона, на яких вона продемонструвала елегантний образ.