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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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648
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1 хв

Йшли з відкриття гольф-клубу: папараці заскочили Дональда Трампа з синами, невістками та онуками

Фотографи зазнімкували президента США разом із сімʼєю у Шотландії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дональд Трамп із родиною

Дональд Трамп із родиною / © Associated Press

До обʼєктивів папараці поблизу Абердина, у Шотландії, потрапив президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп / © Associated Press

Він йшов разом із старшим сином Дональдом Трампом-молодшим із його дітьми Спенсером та Глої і коханою Беттіною Андерсон, і меншим сином Еріком Трампом із дружиною Ларою Трамп.

Спенсер, Глої, Дональд Трамп-молодший, Дональд Трамп, Лара та Ерік Трампи / © Associated Press

Спенсер, Глої, Дональд Трамп-молодший, Дональд Трамп, Лара та Ерік Трампи / © Associated Press

Родина йшла з церемонії відкриття гольф-клубу Trump International Golf Links.

Всі члени сімʼї мали стильний вигляд і були у чудовому настрої.

Спенсер, Глої, Дональд Трамп-молодший, Беттіна Андерсон, Лара та Ерік Трампи / © Associated Press

Спенсер, Глої, Дональд Трамп-молодший, Беттіна Андерсон, Лара та Ерік Трампи / © Associated Press

Нагадаємо, Іванка Трамп показала фото з поїздки до Лондона, на яких вона продемонструвала елегантний образ.

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