Юлія Мендель вийшла заміж і похизувалася обручкою

Колишня речниця Зеленського показала фото зі своїм чоловіком.

Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, вийшла заміж. Про це вона повідомила в Instagram Stories, опублікувавши знімки зі своїм чоловіком.

Обранцем колишньої речниці Зеленського став український економіст і колишній перший заступник міністра економіки України (2019-2020) Павло Кухта.

Юлія Мендель і Павло Кухта / Фото: Instagram Юлії Мендель

"Павло зробив Юлі пропозицію одразу після того, як почалася війна і він вирішив піти на фронт", - написали під фото Юлії та Павла в Instagram ЖВЛ.

Павло Кухта і Юлія Мендель/Instagram ЖВЛ

Мендель з новоспеченим чоловіком похизувалися обручками.

Юлія Мендель / Фото: Instagram Юлії Мендель

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