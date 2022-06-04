Юлія Мендель вийшла заміж і похизувалася обручкою

Колишня речниця Зеленського показала фото зі своїм чоловіком.
Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, вийшла заміж. Про це вона повідомила в Instagram Stories, опублікувавши знімки зі своїм чоловіком.
Обранцем колишньої речниці Зеленського став український економіст і колишній перший заступник міністра економіки України (2019-2020) Павло Кухта.
"Павло зробив Юлі пропозицію одразу після того, як почалася війна і він вирішив піти на фронт", - написали під фото Юлії та Павла в Instagram ЖВЛ.
Мендель з новоспеченим чоловіком похизувалися обручками.
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