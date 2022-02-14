Юлія Мендель вперше показала коханого, опублікувавши гарні світлини в Мережі

Найромантичнішого дня року Юлій Мендель вирішила показати свого обранця.

Колишня прессекретарка президента Зеленського опублікувала дев'ять годин тому у блогу в Instagram цілу фотодобірку зі своїм чоловіком і зізналася йому у коханні.

"Make Love, Not War

Закохаюся в тебе щодня.

Ми у Києві. Віримо у Мир і Любов!", — написала в підписі Мендель. Добірку Юля супроводжувала піснею "Безтебе мене нема" гурту "Океан Ельзи".

Обранцем Юлії став Павло Кухта – 36-річний український економіст та політик, колишній перший заступник глави міністерства розвитку економіки (тоді цю посаду обіймав Тимофій Мілованов). У ЗМІ припускають, що пара перебуває у стосунках давно. Але Юлія довго не показувала коханого.