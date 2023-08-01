Юна і в улюбленому перловому чокері на шиї: розглядаємо фотографії принцеси Діани з медового місяця

На початку серпня 1981 року принцеса Діана вирушила у медовий місяць. Пропонуємо подивитись образ, у якому стартувала її подорож.

Весілля принца Чарльза та леді Діани Спенсер відбулося у середу, 29 липня 1981 року, у соборі Святого Павла у Лондоні. Після грандіозного та дорогого вінчання, за яким спостерігали у прямому ефірі глядачі з багатьох країн, молодята вирушили у медовий місяць.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Associated Press

Спочатку Чарльз і Діана вирушили до маєтку Бродлендс і пробули там три дні, потім полетіли на Гібралтар, де сіли на королівську яхту "Британія" для одинадцяти денного круїзу Середземним морем з відвідуванням Тунісу, Сардинії, Греції та Єгипту.

Коли пара прибула на Гібралтар, у преси з'явилася чудова можливість їх сфотографувати. Чарльз і Діана позували фотографам дорогою на яхту, вони також проїхали в автомобілі з відкритим верхом, щоб усі присутні могли їх побачити та привітати.

Принцеса Діана та принц Чарльз, 1981 рік / Фото: Associated Press

Принцеса Діана та принц Чарльз, 1981 рік / Фото: Associated Press

Публіка зустріла пару дуже тепло та радісно. Особливою захопленістю користувалася новоспечена 20-річна принцеса, яка була дуже мило одягнена за модою 80-х років. На Діані був білий костюм із блискітками та квітковим малюнком, який вона носила з блакитною блузою, туфлями на невеликих підборах та клатчем, виконаним з такої самої тканини, як і її вбрання.

Принцеса Діана, 1981 рік / Фото: Associated Press

Також на шиї у принцеси Уельської був її улюблений перловий чокер.

Принцеса Діана та принц Чарльз, 1981 рік / Фото: Associated Press

Але як ми знаємо, за усмішками пари на цих фото, насправді було багато неприязні та болю, який зрештою вилився у гучне розлучення та скандал. Навіть під час медового місяця Діана підозрювала Чарльза у продовженні спілкування з Каміллою, оскільки згідно зі стенограмами, опублікованими 1992 року в книжці "Діана: її правдива історія", Чарльз у подорожі носив запонки, подаровані йому Каміллою.

28 серпня 1996 року принцеса Уельська Діана офіційно розлучилася зі своїм чоловіком принцом Чарльзом після п'ятнадцяти років шлюбу і це був найгучніший розрив в історії.

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