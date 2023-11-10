Юні та стильні: як принцеси Єлизавета та Маргарет відвідували спортивний захід

Цьому фото вже понад 74 роки і на ньому зняті тоді майбутня королева Єлизавета II та її молодша сестра Маргарет.

Цього дня 10 листопада 1949 року сестри відвідали Гранд-Сефтонський біг із перешкодами у Ліверпулі. Це національний мисливський забіг із перешкодами у Великій Британії, в якому можуть брати участь коні у віці шести років і старше.

Принцеса Єлизавета одягнена у довгу сукню та плащ зверху, взута у туфлі на підборах, на ній чорні рукавички, а в руках вона тримає невелику сумку. На голові у неї капелюх з двома пір'ям, а волосся укладене в акуратну зачіску.

Її сестра принцеса Маргарет теж у довгому плащі та туфлях на підборах, як і її сестра вона в капелюсі з пір'ям, чорних рукавичках та з сумкою в руках.

Принцеси Маргарет та Єлизавета / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями ми згадували, як 1952 року королева Єлизавета II була присутня на своєму першому відкритті парламенту.

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